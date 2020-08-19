Некоторые "слуги народа" не придут в Раду 25 августа из-за коронавируса

19 августа, 2020, 21:55

Некоторые депутаты монобольшинства не примут участия во внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа из-за коронавирусной болезни

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Обозреватель .

Депутат отметила, что два человека до сих пор продолжают лечение от коронавируса. Кроме того, несколько человек могут еще находиться на самоизоляции, поскольку ждут третий отрицательный тест.

"У нас есть народные депутаты, которые болеют коронавирусом. Поэтому, конечно, они не смогут прийти. Это Роман Грищук, раньше заболел и еще один депутат нашей фракции. Также сейчас такая эпидемиологическая ситуация, что, возможно, кто-то еще в самоизоляции или семья болеет. Понятно, что все 100% народных депутатов не приедут", - сказала Кравчук.

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По ее словам, о созыве внеочередной сессии парламентариев предупреждали за две недели. Поэтому ожидается, что большинство депутатов будут в Киеве уже с Дня Независимости.

"Будут участвовать в торжественных мероприятиях и потом уже останутся на сессию", - добавила нардепка.

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