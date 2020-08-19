Не надо нам помогать, - футболист сборной Беларуси обратился к россиянам
Об этом футболист написал в Instagram.
Драгун признался, что уже более недели он плохо спит.
"Уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не повинных людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри. Тот произвол, что творился, не оставило равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невинных ребят, я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти", - написал футболист.
Также игрок обратился к россиянам с просьбой не помогать его родной стране.
"Я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг другу, но сейчас я прошу вас - не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!" - заявил полузащитник сборной Беларуси и БАТЭ Станислав Драгун.
Здравствуйте! Я Стас Драгун игрок футбольного клуба БАТЭ Борисов и Национальной сборной по футболу! Но то, что я сейчас скажу, сугубо моя гражданская позиция и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения! А скажу я вот что: уже больше недели я очень плохо сплю! плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживалы ни в чем НЕ виноватых людей! плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри, когда я услышал звуки пыток с Окрестина! Тот беспредел, який творился, а не оставил равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах ещё остаётся очень много невиновных ребят, я прошу, я умоляю вас, Отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков чтоб они Смогли спасти тех кого ещё можно спасти !!! второе, что я хотел сказать: я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими др узьямы и мы всегда приходили на помощь друг к другу, но сейчас я прошу вас, не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем правое самым выбирать свою судьбу! И я попрошу своих русских друзей и белорусов играющих в России сделать репост этого сообщения, чтоб мы были услышаны в Москве, Питере и даже в Хабаровске! и последнее.в предверии матчей сборной, меня все чаще просят поступит как поступил Илья Шкурин, який отказался от Игры по сборную! Илья безусловно талантливый футболист, який может сам делать свой выбор, но мой выбор другой! я играю за сборную не для какого-то определённо человека, не для определенной организации, я играю за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места в которых я вырос, за этот прекрасный Белорусский народ! !! поэтому я играл за сборную, играю, и буду играть-потому что я горжусь быть белорус !!!
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