Не надо нам помогать, - футболист сборной Беларуси обратился к россиянам

19 августа, 2020, 19:14

Футболист сборной Беларуси Станислав Драгун призвал россиян не помогать его родной стране

Об этом футболист написал в Instagram.

Драгун признался, что уже более недели он плохо спит.

"Уже больше недели я очень плохо сплю! Плохо сплю, потому что мне очень больно и очень стыдно от того, что происходило на улицах нашей страны, когда задерживали ни в чем не повинных людей! Плохо сплю от чувства беспомощности, которое разрывало меня изнутри. Тот произвол, что творился, не оставило равнодушным ни одного белоруса, но в тюрьмах еще остается очень много невинных ребят, я прошу, я умоляю вас, отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков, чтобы они смогли спасти тех, кого еще можно спасти", - написал футболист.

Также игрок обратился к россиянам с просьбой не помогать его родной стране.

"Я прожил 5 лет в Российской Федерации, я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда, я встретил там много прекрасных людей, они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг другу, но сейчас я прошу вас - не надо нам помогать, просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!" - заявил полузащитник сборной Беларуси и БАТЭ Станислав Драгун.

14 августа украинский боксер Иван Редкач поддержал белорусский народ , который вышел на протесты против президента Александра Лукашенко.