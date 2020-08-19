НБУ упростил доступ к инвестированию в государственные ценные бумаги

19 августа, 2020, 10:44

Национальный банк упростил доступ к депозитарным услугам и инвестициям в ОВГЗ

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк расширил возможности для инвестирования в государственные ценные бумаги, в том числе при их первичном размещении, а также усовершенствовал порядок администрирования расходов по таким бумагам", - говорится в сообщении.

Кроме этого, добавили в пресс-службе, НБУ упростил подключение небанковских учреждений к услугам депозитария Национального банка.

Кроме того, НБУ ввел денежный клиринг по ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, что уменьшит административные расходы как на Министерство финансов, так и на депозитарные учреждения во время взаиморасчетов по операциям с государственными ценными бумагами.

Регулятор также предоставил возможность нерезидентам наследовать, вступать в права преемственности, а также внесение ОВГЗ в уставный капитал. Нерезиденты также смогут проводить операции с облигациями внешнего государственного займа (ОВГЗ) и государственными деривативами расчетам "поставка ценных бумаг без оплаты".

НБУ также позволил допуск первичных дилеров ОВГЗ без лицензии на депозитарную деятельность к аукционам по размещению государственных ценных бумаг и урегулировал порядок их взаимодействия с эмитентом и депозитарными учреждениями.

Кроме этого, Нацбанк описал процедуры, которые позволят предоставлять в залог НБУ расширенный перечень видов ценных бумаг для получения рефинансирования, в том числе облигации местных займов и корпоративные облигации с государственной гарантией. Регулятор также оптимизировал график операционного дня репозитария НБУ с 9.00 до 19.30.

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