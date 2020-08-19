На случай эпидемий: правительство одобрило законопроект о выплатах по безработице не только из-за COVID-19

19 августа, 2020, 15:18

Кабмин одобрил проект закона о выплатах по безработице не только на период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений из-за других заболеваний в будущем

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Мы предлагаем дать людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений из-за других заболеваний", - написал Шмыгаль.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, документом предлагается предоставить возможность получения пособия по безработице или частичной безработице не только в период карантина, установленного Кабмином с целью предотвращения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими ограничениями в будущем.

Также предлагается дать Кабмину право определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

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