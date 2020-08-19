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Espreso.tvОбществоНа "Крымском титане", в оккупированном Армянске, произошел новый выброс сернистого газа

На "Крымском титане", в оккупированном Армянске, произошел новый выброс сернистого газа

На севере аннексированного Крыма произошел новый выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан"

Об этом на своей странице в соцсетях написал глава оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко.

По его словам, на заводе после длительного простоя запустили сернокислотное производство. При переводе системы в рабочий режим произошел выброс сернистого ангидрида, который привел к локальному загрязнению воздуха.

Телиженко отметил, что концентрация вредных веществ не превышает допустимые нормы, но в течение трех дней несколько раз в сутки будут делаться замеры.

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  • Напомним, последний крупный выброс на Крымском титане был в начале сентября 2018 года. Тогда в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли школы и больницы.

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