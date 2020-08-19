Минфин привлек более чем 2,5 млн грн от размещения гособлигаций

19 августа, 2020, 13:30

Министерство финансов привлекло более чем 2,5 млн грн от продажи ОВГЗ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Согласно сообщению, 18 августа на аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг номинированных в гривне со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также один выпуск 8 месяцев, номинированных в долларах США.

"По итогам аукционов в государственный бюджет было привлечено 2,507 млн грн в эквиваленте", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что от размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 1 млн грн, двухлетних 664 млн грн. При этом средневзвешенная доходность составила 7,82% и 10,14% соответственно.

Кроме того, по данным Минфина, $ 31 млн были привлечены от размещения ОВГЗ номинированных в иностранной валюте. При этом средневзвешенная ставка составила 3,39%.

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