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Espreso.tvЭкономикаМинфин привлек более чем 2,5 млн грн от размещения гособлигаций

Минфин привлек более чем 2,5 млн грн от размещения гособлигаций

Министерство финансов привлекло более чем 2,5 млн грн от продажи ОВГЗ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Согласно сообщению, 18 августа на аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин предложил инвесторам два выпуска ценных бумаг номинированных в гривне со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также один выпуск 8 месяцев, номинированных в долларах США.

"По итогам аукционов в государственный бюджет было привлечено 2,507 млн грн в эквиваленте", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что от размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 1 млн грн, двухлетних 664 млн грн. При этом средневзвешенная доходность составила 7,82% и 10,14% соответственно.

Кроме того, по данным Минфина, $ 31 млн были привлечены от размещения ОВГЗ номинированных в иностранной валюте. При этом средневзвешенная ставка составила 3,39%.

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