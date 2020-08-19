Местные бюджеты во втором полугодии получат около 4 млрд грн от акцизного налога с горючего, - Минфин

19 августа, 2020, 16:54

Согласно принятому Кабинетом министров постановлению, часть акцизного налога с горючего во втором полугодии засчитываться в бюджеты местного самоуправления, что позволит им получить около 4 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в порядок зачисления акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию Украины горючего в общий фонд бюджетов местного самоуправления в 2020 году", которой нормировал зачисление части акцизного налога с горючего в бюджеты местного самоуправления во втором полугодии.

"Поэтому, во втором полугодии 2020 года в местные бюджеты будет направлено около 4 млрд грн акцизного налога с горючего", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 19 августа, на отдельном балансовом счете Казначейства накоплен 1,2 млрд грн акцизного налога с горючего, которые ожидают распределения между бюджетами органов местного самоуправления.

"Принятое решение позволит ежедневно в автоматическом режиме распределять часть - 13,44% акцизного налога с горючего между бюджетами органов местного самоуправления", - отметили в ведомстве.

Кроме того, для местных бюджетов устанавливаются доли, по которым акцизный налог будет зачисляться в них во втором полугодии 2020 года.

"Размер таких долей (согласно Бюджетному кодексу) был определен по данным регистраторов расчетных операций, исходя из фактических объемов горючего, реализованного субъектами хозяйствования розничной торговли на соответствующей территории в первом полугодии 2020 года", - отметили в пресс служба.

В общем, добавили в Минфине, по сравнению с первым полугодием 2020 года, размер соответствующих долей увеличится для более чем 1000 местных бюджетов.

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