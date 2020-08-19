Меркель пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался
Об этом Меркель заявила после саммита лидеров стран ЕС, трансляцию вело Der Spiegel.
"Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он не состоялся", - сказала Меркель.
Канцлер добавила, что из-за этого не может выступить посредником в урегулировании ситуации в Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Меркель звонила ему "поговорить", но в Берлине его разговор с канцлером Германии опровергли.
В разговоре с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко попросил его передать Меркель, чтобы Германия "не вмешивалась во внутренние дела Беларуси".
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