Меркель пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался

19 августа, 2020, 17:29

Канцлер Германии Ангела Меркель пыталась поговорить с президентом Беларуси Александром Лукашенко, но тот отказался

Об этом Меркель заявила после саммита лидеров стран ЕС, трансляцию вело Der Spiegel.

"Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он не состоялся", - сказала Меркель.

Канцлер добавила, что из-за этого не может выступить посредником в урегулировании ситуации в Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Меркель звонила ему "поговорить", но в Берлине его разговор с канцлером Германии опровергли.

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко попросил его передать Меркель, чтобы Германия "не вмешивалась во внутренние дела Беларуси".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb