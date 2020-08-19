 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМАУ в сентябре отменяет ряд рейсов в Европу

МАУ в сентябре отменяет ряд рейсов в Европу


фото: reuters
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновила программу полетов на начало осени: отменили ряд авиарейсов в Европу и внесли изменения во внутренние маршруты

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

"В связи с продолжением карантина, МАУ в сентябре отменяет рейсы в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси, Ларнаки, Франкфурт, Вену и Варшаву", - говорится в сообщении.

Кроме того, внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Львов, Херсон и Одесса.

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

Начиная со 2 сентября, из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев-Амстердам, Киев-Лондон, Киев-Париж, Киев-Ницца, Киев-Милан, Киев-Дубай, Киев-Каир, Киев-Мюнхен, Киев-Баку, Киев-Стамбул, Одесса -Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель-Авив, Киев-Ереван, Киев-Мадрид.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать