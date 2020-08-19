МАУ в сентябре отменяет ряд рейсов в Европу

19 августа, 2020, 15:28

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновила программу полетов на начало осени: отменили ряд авиарейсов в Европу и внесли изменения во внутренние маршруты

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

"В связи с продолжением карантина, МАУ в сентябре отменяет рейсы в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси, Ларнаки, Франкфурт, Вену и Варшаву", - говорится в сообщении.

Кроме того, внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Львов, Херсон и Одесса.

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

Начиная со 2 сентября, из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев-Амстердам, Киев-Лондон, Киев-Париж, Киев-Ницца, Киев-Милан, Киев-Дубай, Киев-Каир, Киев-Мюнхен, Киев-Баку, Киев-Стамбул, Одесса -Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель-Авив, Киев-Ереван, Киев-Мадрид.

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