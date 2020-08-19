Лукашенко заявил о польских флагах в Гродно и пообещал "серьезный отпор"

19 августа, 2020, 14:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что за протестами против него стоят иностранцы, а в Гродно "уже вывесили польские флаги"

Об этом он сказал в среду, 19 августа, во время видеоконференции Совбеза с участием руководителей регионов, передает БЕЛТА .

"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут приостановлены кардинальным образом", - пригрозил Лукашенко.

При этом он заверил, что, несмотря на недоверие со стороны граждан страны, его режиму все еще есть на кого опереться.

Напомним, Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси.

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