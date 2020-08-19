Лукашенко заявил о польских флагах в Гродно и пообещал "серьезный отпор"
Об этом он сказал в среду, 19 августа, во время видеоконференции Совбеза с участием руководителей регионов, передает БЕЛТА .
"Те, кто сегодня, особенно за рубежом (это уже явно видно), шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут приостановлены кардинальным образом", - пригрозил Лукашенко.
При этом он заверил, что, несмотря на недоверие со стороны граждан страны, его режиму все еще есть на кого опереться.
Напомним, Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-