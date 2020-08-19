Лукашенко уверен, что власть "не зашаталась" и у нее есть на кого опереться

19 августа, 2020, 14:42

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что его власти есть на кого опереться и она не "зашаталась"

Об этом сообщает Государственное информагентство БелТА , которое цитирует Лукашенко с заседания Совета безопасности Беларуси

"Мы совершенно не сами ... Я очень хорошо осведомлен об этих акциях (масштабные акции протеста прошли накануне по всей Беларуси - ред.). Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что здесь власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не побоимся. Мы свой путь пройдем так, как следует ".

Напомним, что утром 19 августа бойцы ОМОН разогнали людей , собравшихся у проходной Минского тракторного завода, чтобы поддержать бастующих рабочих.

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