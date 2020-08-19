19 августа, 2020, 16:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству внутренних дел "не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске"

Об этом сообщает БЕЛТА.

"В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - заявил Лукашенко.

Он также потребовал защитить рабочие коллективы от "угроз улицы".

Государственному пограничному комитету Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру.

По его словам, "Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы".

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