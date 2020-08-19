Лукашенко пожаловался на угрозы в адрес силовиков и пообещал разобраться с митингующими
Об этом он сказал на заседании Совета безопасности Беларуси, передает БЕЛТА.
"Делаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных участников митинга против министра здравоохранения", - сказал Лукашенко о случае, когда глава Минздрава ушел от митингующих под крики "Позор!".
По словам белорусского президента, с аналогичными угрозами и атаками сталкиваются сотрудники заводов и фабрик, руководителей предприятий.
"Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо ... Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими участниками митинга, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - подчеркнул он.
Напомним, что утром 19 августа бойцы ОМОН разогнали людей , собравшихся у проходной Минского тракторного завода, чтобы поддержать бастующих рабочих.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-