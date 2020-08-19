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Espreso.tvОбществоЛукашенко пожаловался на угрозы в адрес силовиков и пообещал разобраться с митингующими

Лукашенко пожаловался на угрозы в адрес силовиков и пообещал разобраться с митингующими


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в адрес сотрудников силовых органов, государственных учреждений, СМИ и их семей постоянно поступают угрозы

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности Беларуси, передает БЕЛТА.

"Делаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных участников митинга против министра здравоохранения", - сказал Лукашенко о случае, когда глава Минздрава ушел от митингующих под крики "Позор!".

По словам белорусского президента, с аналогичными угрозами и атаками сталкиваются сотрудники заводов и фабрик, руководителей предприятий.

"Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо ... Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими участниками митинга, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - подчеркнул он.

Напомним, что утром 19 августа бойцы ОМОН разогнали людей , собравшихся у проходной Минского тракторного завода, чтобы поддержать бастующих рабочих.

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