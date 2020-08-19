Лукашенко о штабе оппозиции: была создана "черная сотня" для передачи власти

19 августа, 2020, 13:09

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал созданный оппозицией в Беларуси Координационный совет "черной сотней для приема, передачи власти"

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает БЕЛТА .

"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим ", - заявил Лукашенко.

18 августа в Минске состоялась первая пресс-конференция созданного оппозицией Координационного совета, который назвал своей целью новые выборы и мирную передачу власти. Лукашенко назвал создание Координационного совета "попыткой захвата власти".

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