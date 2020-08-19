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Espreso.tvМирКорабли НАТО сопровождали девять боевых судов РФ в водах вблизи Великобритании

Корабли НАТО сопровождали девять боевых судов РФ в водах вблизи Великобритании


фото: news.sky
Британский королевский флот и НАТО сопровождали девять боевых кораблей ВМФ России во время повышенной активности в водах вблизи Великобритании

Об этом сооб ра этом сообщает Sky News .

"В то время, как ВМС РФ осуществляли безопасную профессиональную операцию, HMS Westminster вместе с подразделениями союзников из НАТО сопровождали их через Северное и Балтийское моря", - заявил командующий корабля HMS Westminster Уилл Пейстон.

Сообщается, что это не первый раз в этом году когда российские корабли были замечены вблизи вод Великобритании.

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