Корабли НАТО сопровождали девять боевых судов РФ в водах вблизи Великобритании
19 августа, 2020, 19:08
Британский королевский флот и НАТО сопровождали девять боевых кораблей ВМФ России во время повышенной активности в водах вблизи Великобритании
Об этом сооб ра этом сообщает Sky News .
"В то время, как ВМС РФ осуществляли безопасную профессиональную операцию, HMS Westminster вместе с подразделениями союзников из НАТО сопровождали их через Северное и Балтийское моря", - заявил командующий корабля HMS Westminster Уилл Пейстон.
Сообщается, что это не первый раз в этом году когда российские корабли были замечены вблизи вод Великобритании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-