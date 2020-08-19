Карантин: у людей нет средств для выживания, - мэр Самбора просит ослабить ограничения в городе
Об этом сообщает 24 канал.
"Мы просим нас понять и дать возможность промышленной группе торговать, потому что за полгода люди оказались на грани выживания. У нас просьба, чтобы к нам прислушивались, потому что у людей нет средств к существованию. Мы просим, чтобы малый и средний бизнес могли зарабатывать и кормить свои семьи", - отметил Гамар.
По его словам, город, как и вся Украина, недополучает значительную доходной части бюджета, а это примерно 39 - 40 млн грн.
"Мы соблюдаем все требования "красной" зоны, но единственное, что мы просим, чтобы предприниматели, промышленная группа, имели возможность торговать, а кафетерии работали на террасах", - добавил Гамар.
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