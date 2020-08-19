Кандидат в президенты "Барселоны" намерен уволить нового тренера

19 августа, 2020, 22:22

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт обещал уволить Рональда Кумана

Об этом сообщает Marca.

Фонт примет такое решение, если выиграет выборы в 2021 году.

"Куман - легенда "Барселоны". Я желаю ему максимальных успехов, но сейчас его назначение кажется просто закрыванием дыры. Я разрабатываю проект уже семь лет, поэтому Куман не останется, даже если выиграет чемпионат Испании, Кубок и Лигу Чемпионов. Бартомеу (президент клуба, - ред.) должен был уйти в отставку после поражения от "Баварии". Интересы клуба должны быть выше себя", - сказал Фонт.

57-летний Рональд Куман подписал контракт на два года. На тренерском мостике он сменил Кике Сетьена. В качестве игрока голландец защищал цвета "Барселоны" с 1989 по 1995 год. Он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды - Суперкубок страны, по разу брал Кубок Испании, Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Куман уже работал в "Барселоне" в качестве ассистента главного тренера, прежде чем в 2000 году приступил к самостоятельной тренерской карьере в "Витесс".

Он также тренировал "Аякс", "Бенфику", ПСВ, "Валенсию", АЗ, "Фейеноорд", "Саутгемптон" и "Эвертон". В качестве тренера он трижды выигрывал чемпионат Нидерландов, побеждал в Кубке и Суперкубке Нидерландов, Суперкубка Португалии и Кубке Испании.