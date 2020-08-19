Кабмин снизил стоимость разовых электронных виз для въезда в Украину в четыре раза - до $ 20
Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию" на заседании в среду.
Согласно тексту постановления, за оформление разовой электронной визы для въезда в Украину будет взыматься консульский сбор по тарифной ставке $ 20.
За оформление двукратной электронной визы консульский сбор составит $ 30.
В постановлении также отмечается, что срок оформления электронной визы составит один рабочий день в срочном порядке и три рабочих дня в обычном.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что предлагаемые упрощения позволят увеличить спрос на э-визы в 2-2,5 раза. При этом прогнозируемые суммы консульских сборов достигают $ 3 млн ежегодно.
Кроме того, отмечается, что усовершенствование визовых процедур будет способствовать развитию многосекторального сотрудничества, активизации экономического сотрудничества с иностранными партнерами, перезагрузке национальной туристической отрасли и привлечению иностранных инвестиций.
- Напомним, ранее консульский сбор за оформление однократной электронной визы для въезда в Украину составил $ 85. При этом, на сегодня, Министерство иностранных дел выдает е-визы гражданам 48 стран.
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