Кабмин снизил стоимость разовых электронных виз для въезда в Украину в четыре раза - до $ 20

19 августа, 2020, 14:13

Кабмин снизил стоимость разовых электронных виз для въезда в Украину до $ 20 с $ 85 и сократил сроки их получения

Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию" на заседании в среду.

Согласно тексту постановления, за оформление разовой электронной визы для въезда в Украину будет взыматься консульский сбор по тарифной ставке $ 20.

За оформление двукратной электронной визы консульский сбор составит $ 30.

В постановлении также отмечается, что срок оформления электронной визы составит один рабочий день в срочном порядке и три рабочих дня в обычном.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что предлагаемые упрощения позволят увеличить спрос на э-визы в 2-2,5 раза. При этом прогнозируемые суммы консульских сборов достигают $ 3 млн ежегодно.

Кроме того, отмечается, что усовершенствование визовых процедур будет способствовать развитию многосекторального сотрудничества, активизации экономического сотрудничества с иностранными партнерами, перезагрузке национальной туристической отрасли и привлечению иностранных инвестиций.

Напомним, ранее консульский сбор за оформление однократной электронной визы для въезда в Украину составил $ 85. При этом, на сегодня, Министерство иностранных дел выдает е-визы гражданам 48 стран.

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