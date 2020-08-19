ГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожарной опасности
19 августа, 2020, 16:26
Высокий риск пожаров 19-20 августа объявили по всей Украине кроме 4 западных областей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"По данным Укргидрометцентра, 19-20 августа в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ривненской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
В то же время, предупреждается также о возможных грозах на западе страны.
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