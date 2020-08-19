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Espreso.tvОбществоГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожарной опасности

ГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожарной опасности


фото: reuters
Высокий риск пожаров 19-20 августа объявили по всей Украине кроме 4 западных областей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .

"По данным Укргидрометцентра, 19-20 августа в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ривненской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В то же время, предупреждается также о возможных грозах на западе страны.

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