ФСБ заявила о задержании украинского добровольца в Крыму
Об этом сообщают российские СМИ.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании украинского добровольца на территории оккупированного Крыма.
Российские силовики якобы задержали бойца добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.
Оккупанты заявили, что возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кировского района АРК.
"По адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. На данный момент подозреваемый задержан", - говорится в сообщении ФСБ.
В спецслужбе утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".
"В составе незаконного вооруженного формирования в обязанности подозреваемого входило осуществление охраны расположения батальона, содействие украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны, проверка граждан и автомобилей на пунктах пропуска. Впоследствии мужчина вернулся в Крым, но продолжил поддерживать контакты с членами батальона и свою преступную деятельность по участию в батальоне", - отметили в ФСБ.
Задержанному в Крыму мужчине грозит до 15 лет незаконного ареста со стороны оккупантов.
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