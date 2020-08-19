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Espreso.tvОбществоФСБ заявила о задержании украинского добровольца в Крыму

ФСБ заявила о задержании украинского добровольца в Крыму

19 августа в ФСБ заявили о задержании добровольца батальона имени Номана Челебиджихана

Об этом сообщают российские СМИ.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании украинского добровольца на территории оккупированного Крыма.

Российские силовики якобы задержали бойца добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.

Оккупанты заявили, что возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кировского района АРК.

"По адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. На данный момент подозреваемый задержан", - говорится в сообщении ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил "в батальон имени Н. Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым".

"В составе незаконного вооруженного формирования в обязанности подозреваемого входило осуществление охраны расположения батальона, содействие украинским пограничникам в совместном патрулировании пограничной зоны, проверка граждан и автомобилей на пунктах пропуска. Впоследствии мужчина вернулся в Крым, но продолжил поддерживать контакты с членами батальона и свою преступную деятельность по участию в батальоне", - отметили в ФСБ.

Задержанному в Крыму мужчине грозит до 15 лет незаконного ареста со стороны оккупантов.

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