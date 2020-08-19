Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в любительском клубе
Об этом сообщает Footboom.
По словам бывшего капитана "Динамо", травмы не позволяют ему дальше выступать на профессиональном уровне, однако за любителей он еще поиграет.
"Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь "Волыни", но не получилось. Последние пять матчей играл на уколах, ведь были определенные проблемы с коленом. Сейчас залечиваю ту травму, после которой зажегся колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который держит команду. Она играет на любительском уровне, на область. Буду для себя заниматься, не могу сейчас просто взять и бросить футбол. И что потом, сидеть дома на диване? Команда называется "Вотранс", - рассказал Михалик.
Тарас Михалик играл за "Динамо" с 2006 до 2013 года и был капитаном команды. С 2013 до 2019 года играл за "Локомотив". Также выступал за киевский ЦСКА, "Закарпатье" и "Волынь".
В составе сборной Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.
"Вотранс" из Луцка выступает в чемпионате Волынской области.
- Напомним, в июле 2019 года Тарас Михалик перешел из московского "Локомотива" в луцкую "Волынь".
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