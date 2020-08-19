Экс-футболист сборной Украины продолжит карьеру в любительском клубе

19 августа, 2020, 11:19

Бывший защитник сборной Украины и "Динамо" Тарас Михалик будет выступать за любительский клуб

Об этом сообщает Footboom.

По словам бывшего капитана "Динамо", травмы не позволяют ему дальше выступать на профессиональном уровне, однако за любителей он еще поиграет.

"Еще поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь "Волыни", но не получилось. Последние пять матчей играл на уколах, ведь были определенные проблемы с коленом. Сейчас залечиваю ту травму, после которой зажегся колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который держит команду. Она играет на любительском уровне, на область. Буду для себя заниматься, не могу сейчас просто взять и бросить футбол. И что потом, сидеть дома на диване? Команда называется "Вотранс", - рассказал Михалик.

Тарас Михалик играл за "Динамо" с 2006 до 2013 года и был капитаном команды. С 2013 до 2019 года играл за "Локомотив". Также выступал за киевский ЦСКА, "Закарпатье" и "Волынь".

В составе сборной Украины Тарас Михалик сыграл 32 матча. В 2006 году стал вице-чемпионом Европы в составе молодежной сборной Украины.

"Вотранс" из Луцка выступает в чемпионате Волынской области.

Напомним, в июле 2019 года Тарас Михалик перешел из московского "Локомотива" в луцкую "Волынь".

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