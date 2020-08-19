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Espreso.tvОбществоБилл Гейтс: пандемия коронавируса завершится к концу 2021 года, но за это время умрут миллионы

Билл Гейтс: пандемия коронавируса завершится к концу 2021 года, но за это время умрут миллионы


фото: reuters
Коронавирусная пандемия завершится к концу 2021 года, однако за это время умрут миллионы жителей бедных стран, спрогнозировал миллиардер, филантроп и основатель Microsoft Билл Гейтс

Таким мнением он поделился в интервью авторитетному британскому изданию The Economist .

По мнению бизнесмена, к концу следующего года в мире начнется массовое производство эффективной вакцины против COVID-19, что поможет формированию иммунитета от этой болезни у значительной части населения планеты.

В то же время за этот период миру придется столкнуться с множеством смертей, причиной которых в основном станет не сам коронавирус, а его влияние на нагрузку на системы здравоохранения и экономики разных стран, в том числе бедных, считает Гейтс.

Также миллиардер отметил негативное влияние на процесс борьбы с болезнью "политизации противодействия коронавирусу в Америке", а также распространение теорий заговора вокруг темы COVID-19, часть которых касается и его.

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По словам Гейтса, COVID-19 - не самая заразная болезнь, что несколько облегчает будущий процесс вакцинации: для того чтобы остановить пандемию, достаточно будет привить от 30% до 60% населения Земли, спрогнозировал филантроп.

"К счастью, это не корь. Нам не нужно, чтобы были вакцинированы более 90% людей", - пояснил он.

Также бизнесмен призвал богатые государства в будущем закупать вакцины для стран пребывающих в трудном экономическом положении, в частности, чтобы те не стали новым центрами коронавируса, который снова распространится по миру.

  • Накануне во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность тем, что коронавирусом стали все чаще болеть люди в возрасте от 20 до 40 лет. По словам представителя ВОЗ, это может свидетельствовать о том, что мир вступил в новую фазу пандемии.

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