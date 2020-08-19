Белорусские правозащитники до сих пор ищут 50 демонстрантов, пропавших во время акций протеста

19 августа, 2020, 15:38

По данным правозащитного центра "Весна" в Беларуси до сих пор не нашли 50 пропавших во время протестов, около 100 человек до сих пор на госпитализации

Об этом сообщил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс во время брифинга на тему "Ситуация в Беларуси: какой сценарий будет развивать Россия?", передает Укринформ.

"Сегодня, к этому времени, нам удалось найти трех человек из этого списка. К сожалению, один из тех, кто были установлены, сегодня, как выяснилось, умер в военном госпитале от ранения в голову, причем не резиновой пулей, а боевым патроном. в целом на сегодня мы можем зафиксировать три смерти во время массовых акций и выступлений граждан в Беларуси", - заявил Сыс.

По его словам, около ста человек, принимавших участие в акциях протеста против фальсификации выборов, проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам о "массовых беспорядках".

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"Правозащитный центр "Весна" проводит колоссальную работу по выявлению всех пострадавших от силового произвола, который происходил в течение предыдущих дней, в период с 9 по 13 августа, в Беларуси. На данный момент практически все задержанные, а это около 7 тыс. человек по всей Беларуси, освобождены. Тем не менее, остаются несколько человек, которые обвинены в административном правонарушении или обвиняются в уголовном деле по массовым беспорядкам. Всего сейчас по этим уголовным делам проходят в Беларуси около ста человек. Сегодня правозащитный центр "Весна" опубликует список уголовных дел и обвиняемых по ним", - пояснил правозащитник.

Он добавил, что "Весна" осуществляет фиксацию всех случаев нанесения вреда здоровью белорусов представителями силовых структур. В настоящее время около ста пострадавших пока остаются в больницах.

"Это люди, которые получили наиболее тяжелые повреждения, и поэтому они до сих пор находятся на госпитализации и не выписаны из больниц. Всего было, я напомню, госпитализировано более 250 человек. Мы занимаемся также их опросом, вчера нам удалось побывать в больницах скорой помощи и сделать видеофиксацию нескольких людей, у которых травмы головы, ранения резиновыми пулями и переломы ног", - отметил Сыс.

Напомним, 10 августа в Беларуси на баррикадах погиб первый протестующий. Позже было установлено, что погибший - 34-летний Александр Тарайковский. Правоохранители заявили, что его убил взрыв гранаты, которую он пытался швырнуть в сторону силовиков, однако журналисты в ходе расследования установили, что Тарайковский погиб от выстрела со стороны силовиков.

14 августа семье задержанного во время протестов в белорусском Гомеле 25-летнего Александра Вихоря заявили, что парень умер от передозировки наркотиками. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в "несанкционированном массовом мероприятии". Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

18 августа министерство внутренних дел Республики Беларусь официально подтвердило смерть 19-летнего протестующего на акции, которая состоялась в воскресенье, 16 августа

18 августа в белорусском Вовковиске нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол выборов - 29-летнего Константина Шишмакова. На следующей неделе после выборов, которые состоялись 9 августа, Шишмаков был в отпуске, а 15 августа ушел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: "Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой". И пропал. Спасатели нашли его тело в реке Неман.

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