Белорусские правозащитники до сих пор ищут 50 демонстрантов, пропавших во время акций протеста
Об этом сообщил представитель белорусского правозащитного центра "Весна" Сергей Сыс во время брифинга на тему "Ситуация в Беларуси: какой сценарий будет развивать Россия?", передает Укринформ.
"Сегодня, к этому времени, нам удалось найти трех человек из этого списка. К сожалению, один из тех, кто были установлены, сегодня, как выяснилось, умер в военном госпитале от ранения в голову, причем не резиновой пулей, а боевым патроном. в целом на сегодня мы можем зафиксировать три смерти во время массовых акций и выступлений граждан в Беларуси", - заявил Сыс.
По его словам, около ста человек, принимавших участие в акциях протеста против фальсификации выборов, проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам о "массовых беспорядках".
Читайте также: В Беларуси от огнестрельного ранения в голову скончался демонстрант - это уже четвертый погибший во время протестов
"Правозащитный центр "Весна" проводит колоссальную работу по выявлению всех пострадавших от силового произвола, который происходил в течение предыдущих дней, в период с 9 по 13 августа, в Беларуси. На данный момент практически все задержанные, а это около 7 тыс. человек по всей Беларуси, освобождены. Тем не менее, остаются несколько человек, которые обвинены в административном правонарушении или обвиняются в уголовном деле по массовым беспорядкам. Всего сейчас по этим уголовным делам проходят в Беларуси около ста человек. Сегодня правозащитный центр "Весна" опубликует список уголовных дел и обвиняемых по ним", - пояснил правозащитник.
Он добавил, что "Весна" осуществляет фиксацию всех случаев нанесения вреда здоровью белорусов представителями силовых структур. В настоящее время около ста пострадавших пока остаются в больницах.
"Это люди, которые получили наиболее тяжелые повреждения, и поэтому они до сих пор находятся на госпитализации и не выписаны из больниц. Всего было, я напомню, госпитализировано более 250 человек. Мы занимаемся также их опросом, вчера нам удалось побывать в больницах скорой помощи и сделать видеофиксацию нескольких людей, у которых травмы головы, ранения резиновыми пулями и переломы ног", - отметил Сыс.
- Напомним, 10 августа в Беларуси на баррикадах погиб первый протестующий. Позже было установлено, что погибший - 34-летний Александр Тарайковский. Правоохранители заявили, что его убил взрыв гранаты, которую он пытался швырнуть в сторону силовиков, однако журналисты в ходе расследования установили, что Тарайковский погиб от выстрела со стороны силовиков.
- 14 августа семье задержанного во время протестов в белорусском Гомеле 25-летнего Александра Вихоря заявили, что парень умер от передозировки наркотиками. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в "несанкционированном массовом мероприятии". Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.
- 18 августа министерство внутренних дел Республики Беларусь официально подтвердило смерть 19-летнего протестующего на акции, которая состоялась в воскресенье, 16 августа
- 18 августа в белорусском Вовковиске нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол выборов - 29-летнего Константина Шишмакова. На следующей неделе после выборов, которые состоялись 9 августа, Шишмаков был в отпуске, а 15 августа ушел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: "Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой". И пропал. Спасатели нашли его тело в реке Неман.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-