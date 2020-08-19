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Espreso.tvМирБелорусская оппозиция запланировала на 23 августа новый марш в центре Минска

Белорусская оппозиция запланировала на 23 августа новый марш в центре Минска

Несмотря на уменьшение темпа протестных акций белорусская оппозиция запланировала провести 23 августа новый марш в центре Минска

Об этом говорится в сообщении на телеграмм-канале Nexta live.

"Воскресенье. Минск, 14:00. Площадь Независимости. Опять собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр. Другие города. Рабочие и все-все-все. Мы вас будем ждать на марш! Организовывайтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск! В ближайшие дни мы постараемся сделать все, чтобы помочь с организацией движения", - говорится в сообщении.

По словам авторов сообщения, лидеры Координационного Совета оппозиции собираются выступить с важным программным заявлением.

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