Батя в финале: Неймар показал, как празднует победу ПСЖ в Лиге чемпионов

19 августа, 2020, 08:15

Бразильский форвард ПСЖ Неймар отпраздновал выход в финал Лиги чемпионов постом в Instagram

После победы над "Лейпцигом" Неймар выложил архивную фотографию, на которой он отдыхает на яхте. В руках у бразильца стакан с логотипом Red Bull - спонсором немецкого клуба. У форварда также рекламный контракт с компанией.

"Батя в финале", - подписал лидер ПСЖ фотографию.

В матче с немецким клубом Неймар отдал результативную передачу и помог ПСЖ победить 3: 0.

Напомним, 18 августа в полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3: 0.

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