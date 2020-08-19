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Espreso.tvСпортБатя в финале: Неймар показал, как празднует победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Батя в финале: Неймар показал, как празднует победу ПСЖ в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Бразильский форвард ПСЖ Неймар отпраздновал выход в финал Лиги чемпионов постом в Instagram

После победы над "Лейпцигом" Неймар выложил архивную фотографию, на которой он отдыхает на яхте. В руках у бразильца стакан с логотипом Red Bull - спонсором немецкого клуба. У форварда также рекламный контракт с компанией.

"Батя в финале", - подписал лидер ПСЖ фотографию.

В матче с немецким клубом Неймар отдал результативную передачу и помог ПСЖ победить 3: 0.

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