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Espreso.tvОбществоБастующих сотрудников белорусского государственного телевидения заменили работниками из России, - СМИ

Бастующих сотрудников белорусского государственного телевидения заменили работниками из России, - СМИ


фото: tyt.by
Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартыновская рассказала, что сотрудников, которые открыто поддержали протесты против Александра Лукашенко, не пускают на работу, их заменили российскими специалистами

"На блокпосту стояли милиционеры. Они посмотрели фамилию в служебном удостоверении и сказали, что мы в списках, и нас пропустить не могут", - рассказала она в интервью TUT.BY .

По словам Мартыновской, ей не объяснили, что за список и почему она туда попала. Она допустила, что в черный список внесли всех, кто подписал коллективное обращение к руководству Белтелерадиокомпании с требованиями провести честные выборы.

Она сообщила, что их обязанности сейчас выполняют специалисты, прилетевшие из России.

"Прилетели два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для митингов, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей", - добавила Мартыновская.

Один из сотрудников Белтелерадиокомпании на условиях анонимности рассказал Наша Ниве , что часть технических специалистов, ответственных за выпуск новостей, заменена командой из России.

"Нам сразу сказали - бастуйте, но вас заменят квалифицированные кадры из России. Сначала никто не поверил, но вчера вечером в стенах компании действительно появились новые, незнакомые люди, и им начали показывать, как там все работает", - сказал собеседник.

По его словам, в первую очередь россиян назначат в отдел политических новостей, чтобы "не было риска, что важная информация не дойдет до аудитории".

Напомним, что 17 августа в Беларуси к бастующим присоединились сотрудники Белтелерадиокомпании. В тот день в эфире крутили архивные материалы и музыку.

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