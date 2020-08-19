Бастующих сотрудников белорусского государственного телевидения заменили работниками из России, - СМИ
"На блокпосту стояли милиционеры. Они посмотрели фамилию в служебном удостоверении и сказали, что мы в списках, и нас пропустить не могут", - рассказала она в интервью TUT.BY .
По словам Мартыновской, ей не объяснили, что за список и почему она туда попала. Она допустила, что в черный список внесли всех, кто подписал коллективное обращение к руководству Белтелерадиокомпании с требованиями провести честные выборы.
Она сообщила, что их обязанности сейчас выполняют специалисты, прилетевшие из России.
"Прилетели два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для митингов, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей", - добавила Мартыновская.
Один из сотрудников Белтелерадиокомпании на условиях анонимности рассказал Наша Ниве , что часть технических специалистов, ответственных за выпуск новостей, заменена командой из России.
"Нам сразу сказали - бастуйте, но вас заменят квалифицированные кадры из России. Сначала никто не поверил, но вчера вечером в стенах компании действительно появились новые, незнакомые люди, и им начали показывать, как там все работает", - сказал собеседник.
По его словам, в первую очередь россиян назначат в отдел политических новостей, чтобы "не было риска, что важная информация не дойдет до аудитории".
Напомним, что 17 августа в Беларуси к бастующим присоединились сотрудники Белтелерадиокомпании. В тот день в эфире крутили архивные материалы и музыку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-