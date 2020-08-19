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Espreso.tvОбществоApple теперь стоит больше $2 трлн

Apple теперь стоит больше $2 трлн

Совокупная стоимость всех акций компании Apple впервые превысила $2 трлн

Об этом сообщает The Guardian, передает РБК-Украина.

Стоимость акций Apple на бирже Nasdaq сегодня ненадолго превысила показатель $467,77, что позволило достичь капитализации в $2 трлн.

Это означает, что компания, основанная Стивом Джобсом в 1976 году, оценивается в значительно больше половины налоговых поступлений США за 2019 год. Apple достигла рыночной капитализации в $1 трлн в 2019 году - через 42 года после своего основания.

Отметим, это не единственная компания в мире, которая преодолела барьер в $2 трлн. Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco достигла этой отметки практически сразу после дебюта на фондовом рынке.

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