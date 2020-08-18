Встреча советников лидеров "нормандского формата" запланирована на 28 августа, - участник ТКГ
18 августа, 2020, 10:15
Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может произойти 28 августа
Об этом сообщил участник ТКГ, журналист Сергей Гармаш в комментарии Обозревателю.
"Нормандская встреча на уровне советников планируется на 28 августа", - заявил Гармаш.
По его словам, участие в этом заседании примет глава Офиса президента Андрей Ермак, а со стороны России - заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
"Встреча политических советников - это Ермак, Козак ... Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он написал, что не будет участвовать, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советников, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии ", - добавил он.
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Председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил , что условия нового обмена пленными на Донбассе станут известны на следующем заседании группы 18 августа.
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