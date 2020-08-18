 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВстреча советников лидеров "нормандского формата" запланирована на 28 августа, - участник ТКГ

Встреча советников лидеров "нормандского формата" запланирована на 28 августа, - участник ТКГ

Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может произойти 28 августа

Об этом сообщил участник ТКГ, журналист Сергей Гармаш в комментарии Обозревателю.

"Нормандская встреча на уровне советников планируется на 28 августа", - заявил Гармаш.

По его словам, участие в этом заседании примет глава Офиса президента Андрей Ермак, а со стороны России - заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников - это Ермак, Козак ... Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он написал, что не будет участвовать, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советников, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии ", - добавил он.

  • Председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил , что условия нового обмена пленными на Донбассе станут известны на следующем заседании группы 18 августа.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать