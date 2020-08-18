Встреча советников лидеров "нормандского формата" запланирована на 28 августа, - участник ТКГ

18 августа, 2020, 10:15

Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может произойти 28 августа

Об этом сообщил участник ТКГ, журналист Сергей Гармаш в комментарии Обозревателю.

"Нормандская встреча на уровне советников планируется на 28 августа", - заявил Гармаш.

По его словам, участие в этом заседании примет глава Офиса президента Андрей Ермак, а со стороны России - заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников - это Ермак, Козак ... Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он написал, что не будет участвовать, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советников, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии ", - добавил он.