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Espreso.tvОбществоВспышка коронавируса произошла в двух психиатрических интернатах на Харьковщине и Винниччине

Вспышка коронавируса произошла в двух психиатрических интернатах на Харьковщине и Винниччине

В Малиженском психоневрологическом интернате, в Золочевском районе на Харьковщине, пяти подопечным подтвердили COVID-19, а на Винничине в Яришевском психоневрологическом интернате обнаружили 7 больных COVID-19

Об этом сообщил в Facebook директор Департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага и департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Шпарага заявил, что пятеро подопечных в Малиженском психоневрологическом интернате, начиная с 12 августа, находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната.

"Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами, в том числе и лекарствами", - отметил Шпарага.

Он отметил, что доступ посторонних лиц в интернат закрыт, и заведение находится на карантине.

В Винницкой области, в Яришевском психоневрологическом доме-интернате, также обнаружили 7 больных COVID-19.

"В Яришевском психоневрологическом доме-интернате сейчас зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19. Пять заболевших вчера были каретами скорой помощи доставлены в Казатинскую ЦРДЛ, двое сейчас находятся в изоляторе интерната. Весь персонал и все подопечные психоневрологического учреждения проходят обследование на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Пока же среди больных и пятеро клиентов заведения.

По состоянию на вторник тестированием на коронавирус уже охвачено 85 человек, биоматериалы отберут у всех работников и клиентов диспансера.

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