Вспышка коронавируса произошла в двух психиатрических интернатах на Харьковщине и Винниччине
Об этом сообщил в Facebook директор Департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага и департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.
Шпарага заявил, что пятеро подопечных в Малиженском психоневрологическом интернате, начиная с 12 августа, находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната.
"Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами, в том числе и лекарствами", - отметил Шпарага.
Он отметил, что доступ посторонних лиц в интернат закрыт, и заведение находится на карантине.
В Винницкой области, в Яришевском психоневрологическом доме-интернате, также обнаружили 7 больных COVID-19.
"В Яришевском психоневрологическом доме-интернате сейчас зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19. Пять заболевших вчера были каретами скорой помощи доставлены в Казатинскую ЦРДЛ, двое сейчас находятся в изоляторе интерната. Весь персонал и все подопечные психоневрологического учреждения проходят обследование на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Пока же среди больных и пятеро клиентов заведения.
По состоянию на вторник тестированием на коронавирус уже охвачено 85 человек, биоматериалы отберут у всех работников и клиентов диспансера.
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