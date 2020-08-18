Вспышка коронавируса произошла в двух психиатрических интернатах на Харьковщине и Винниччине

18 августа, 2020, 20:09

В Малиженском психоневрологическом интернате, в Золочевском районе на Харьковщине, пяти подопечным подтвердили COVID-19, а на Винничине в Яришевском психоневрологическом интернате обнаружили 7 больных COVID-19

Об этом сообщил в Facebook директор Департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага и департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

Шпарага заявил, что пятеро подопечных в Малиженском психоневрологическом интернате, начиная с 12 августа, находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната.

"Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами, в том числе и лекарствами", - отметил Шпарага.

Он отметил, что доступ посторонних лиц в интернат закрыт, и заведение находится на карантине.