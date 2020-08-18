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Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19 в больнице Херсона: три человека умерли, - ОГА

Вспышка COVID-19 в больнице Херсона: три человека умерли, - ОГА


фото: reuters
В херсонской городской больнице имени Лучанского 30 больных COVID-19, трое пациентов умерли

Об этом заявили в местной ОГА.

Диагноз подтвердили в 18 медицинских работников, одного работника больницы, пять пациентов, находившихся на лечении, и в шести контактных лиц.

"10 человек с этой ячейки находятся в областной инфекционной больнице, из них восемь медицинских работников, двое в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома. Трое больных, переведенных из больницы, к сожалению, умерли", - сообщили в ОГА.

По факту вспышки коронавируса начато служебное расследование, результаты будут известны к концу недели.

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