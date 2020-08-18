Во Франции обязали надевать маски на работе
Об этом заявила министр труда Элизабет Борне после встречи с представителями профсоюзов и работодателей, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
До конца августа маски будут обязательными в коридорах, раздевалках, в открытых помещениях офисов и во время встреч. Без масок можно будет работать только в частных офисах, где человек не контактирует с другими людьми.
Борне заявила, что "необходимо было систематизировать, как рекомендовано Высшим советом общественного здравоохранения (HCSP), ношение масок во всех закрытых и общих рабочих помещениях".
Министр добавила, что маски считаются профессиональным защитным снаряжением и, следовательно, должны оплачиваться работодателями.
Она также рекомендовала по возможности удаленную работу.
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