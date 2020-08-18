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Espreso.tvМирВо Франции обязали надевать маски на работе

Во Франции обязали надевать маски на работе

Во Франции маски для лица отныне будут обязательными на рабочих местах, за исключением отдельных офисов, где их можно будет снимать

Об этом заявила министр труда Элизабет Борне после встречи с представителями профсоюзов и работодателей, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

До конца августа маски будут обязательными в коридорах, раздевалках, в открытых помещениях офисов и во время встреч. Без масок можно будет работать только в частных офисах, где человек не контактирует с другими людьми.

Борне заявила, что "необходимо было систематизировать, как рекомендовано Высшим советом общественного здравоохранения (HCSP), ношение масок во всех закрытых и общих рабочих помещениях".

Министр добавила, что маски считаются профессиональным защитным снаряжением и, следовательно, должны оплачиваться работодателями.

Она также рекомендовала по возможности удаленную работу.

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