Во Франции обязали надевать маски на работе

18 августа, 2020, 19:41

Во Франции маски для лица отныне будут обязательными на рабочих местах, за исключением отдельных офисов, где их можно будет снимать

Об этом заявила министр труда Элизабет Борне после встречи с представителями профсоюзов и работодателей, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

До конца августа маски будут обязательными в коридорах, раздевалках, в открытых помещениях офисов и во время встреч. Без масок можно будет работать только в частных офисах, где человек не контактирует с другими людьми.

Борне заявила, что "необходимо было систематизировать, как рекомендовано Высшим советом общественного здравоохранения (HCSP), ношение масок во всех закрытых и общих рабочих помещениях".

Министр добавила, что маски считаются профессиональным защитным снаряжением и, следовательно, должны оплачиваться работодателями.

Она также рекомендовала по возможности удаленную работу.

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