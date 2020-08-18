В ВСУ зафиксировали 35 новых случаев COVID-19
18 августа, 2020, 12:22
По состоянию на 18 августа в Вооруженных силах Украины 449 человек инфицировано коронавирусом
Об этом сообщается на странице Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
За сутки зарегистрировано 35 новых случаев. Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек. На лечении дома находится 26 человек.
На изоляции находится 702 военных.
Всего за время пандемии выздоровели - 785 человек, 6 человек умерло.
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