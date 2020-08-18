В Сирии произошел взрыв на пути российской автоколонны, погиб генерал

18 августа, 2020, 19:42

В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб военный советник, еще несколько человек получили ранения

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В результате подрыва трое российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора", - заявили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел при возвращении российской автоколонны после проведения акции в 15 км от г. Дейр эз-Зор. На обочине по ходу движения автомобилей произошло срабатывание самодельного взрывного устройства.