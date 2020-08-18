В США осудили готовность России к военному вмешательству в ситуацию в Беларуси

18 августа, 2020, 10:36

В США Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса резко осудил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова предоставить Беларуси помощь, в том числе военную, "для обеспечения безопасности" на фоне протестов в стране

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгель и старшего республиканца комитета Майкл Маккол.

При этом конгрессмены выразили свою поддержку участникам протестов в Беларуси.

"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны", - говорится в заявлении.

В Конгрессе призвали защитить право Беларуси самой определять свое будущее

"В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем безрассудную предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси", - отмечается в заявлении.

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Конгрессмены призвали администрацию президента США "продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Беларуси самостоятельно определять свое будущее".

Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

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