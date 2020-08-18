В США осудили готовность России к военному вмешательству в ситуацию в Беларуси
Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгель и старшего республиканца комитета Майкл Маккол.
При этом конгрессмены выразили свою поддержку участникам протестов в Беларуси.
"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны", - говорится в заявлении.
В Конгрессе призвали защитить право Беларуси самой определять свое будущее
"В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем безрассудную предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси", - отмечается в заявлении.
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Конгрессмены призвали администрацию президента США "продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Беларуси самостоятельно определять свое будущее".
Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.
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