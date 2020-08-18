 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США осудили готовность России к военному вмешательству в ситуацию в Беларуси

В США осудили готовность России к военному вмешательству в ситуацию в Беларуси


фото: reuters
В США Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса резко осудил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова предоставить Беларуси помощь, в том числе военную, "для обеспечения безопасности" на фоне протестов в стране

Об этом говорится в совместном заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгель и старшего республиканца комитета Майкл Маккол.

При этом конгрессмены выразили свою поддержку участникам протестов в Беларуси.

"Мы поддерживаем белорусов, которые продолжают пользоваться своим правом на протест и требуют более свободную, более демократичную страну. Их голоса должны быть услышаны", - говорится в заявлении.

В Конгрессе призвали защитить право Беларуси самой определять свое будущее

"В то же время, когда Кремль пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны, мы безоговорочно осуждаем безрассудную предложение президента России Владимира Путина обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Литва: российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение

Конгрессмены призвали администрацию президента США "продолжать отвергать агрессию Москвы и работать вместе с нашими европейскими союзниками для поддержки белорусского народа, требовать освобождения тысяч задержанных мирных демонстрантов и политзаключенных, осудить чрезмерное применение силы белорусскими властями и защитить суверенное право Беларуси самостоятельно определять свое будущее".

Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать