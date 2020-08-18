В Славянске провели эксгумацию погибших во время оккупации города русскими

18 августа, 2020, 16:53

Полиция провела эксгумацию могил с неопознанными телами на территории кладбища в Славянске

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Место захоронения находилось на территории кладбища в г. Славянске. Эксгумация организована следственным отделом Славянского отдела полиции с участием следователей-криминалистов и оперативников уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" Вооруженных Сил Украины. На раскопках присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от Международного комитета Красного Креста.

Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году.

"С целью идентификации погибших образцы ДНК будут направлены на экспертизу в Киев. Полицейские Донетчины проводят тщательную работу, чтобы помочь людям узнать судьбу своих без вести пропавших родных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура длилась два дня и проходила по международным стандартам. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, чтобы обеспечить сохранение биообразцов и вещественных доказательств.

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