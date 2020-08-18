В Мариуполе неизвестный в шапке и бороде Деда Мороза устроил стрельбу, есть пострадавший

18 августа, 2020, 14:18

В Мариуполе мужчина в шапке и искусственной бороде Деда Мороза стрелял в охранника одного из комбинатов

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донетчины .

Мужчина совершил 5 выстрелов в сторону жителя, после чего скрылся.

У пострадавшего попало несколько пуль, с травмами был госпитализирован в больницу.

Предварительная квалификация события - покушение на умышленное убийство

На злоумышленнику была искусственная борода и шапка "Деда Мороза".