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Espreso.tvОбществоВ Мариуполе неизвестный в шапке и бороде Деда Мороза устроил стрельбу, есть пострадавший

В Мариуполе неизвестный в шапке и бороде Деда Мороза устроил стрельбу, есть пострадавший

В Мариуполе мужчина в шапке и искусственной бороде Деда Мороза стрелял в охранника одного из комбинатов

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донетчины .

Мужчина совершил 5 выстрелов в сторону жителя, после чего скрылся.

У пострадавшего попало несколько пуль, с травмами был госпитализирован в больницу.

Предварительная квалификация события - покушение на умышленное убийство

На злоумышленнику была искусственная борода и шапка "Деда Мороза".

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