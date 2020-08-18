В Мали военные подняли мятеж, арестованы высокопоставленные чиновники

18 августа, 2020, 16:17

Военные в пригороде столицы Мали, городе Бамако, подняли мятеж

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, на армейской базе Кати в 15 километрах от Бамако была стрельба.

Источник AP в министерстве внутренней безопасности Мали сказал, что солдаты в Кати задерживают офицеров. После этого из Бамако начали выезжать сотрудники правительства, добавил собеседник AP.

Как сообщает DW со ссылкой на источники, лидером переворота мог быть полковник Садио Камара. Кроме того, несколько высокопоставленных политиков и чиновников были арестованы, в том числе министр финансов Абдулай Даффи и начальник штаба Национальной гвардии.

Сотрудников Национальной радиостанции ОРТМ эвакуировали. Работники ОРТМ заявили, что к станции идет колонна возможных путчистов.

Напомним, что в 2012 году мятеж в Кати привел к государственному перевороту, в результате которого был свергнут тогдашний президент Амаду Тумани Туре.

Противники нынешнего президента Ибрагима Бубакара Кейта с июня возглавили массовые акции протеста, требуя отставки лидера в связи с его неспособностью восстановить безопасность и бороться с коррупцией. По данным ООН и правозащитников, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 14 человек.

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