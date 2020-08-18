В Киеве задержали армянина, который "заминировал" посольство США и Турции
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
По данным следствия, 1 августа 2020 года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и дал ложное сообщение о минировании зданий двух посольств.
"Минера" установили и задержали в результате проведенных следственных действий.
Уточняется, что задержанный - не работает и нигде не зарегистрирован. Кроме того, в 2018 году его уже осудили за аналогичное преступление, но тогда он получил условный срок.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.
За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Задержан подозреваемый в «минировании» посольства США и ТУРЦИИ Киевской местной прокуратурой № 3 сообщено о ...Опубликовано Прокуратура города Киева Вторник, 18 августа 2020
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