 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали армянина, который "заминировал" посольство США и Турции

В Киеве задержали армянина, который "заминировал" посольство США и Турции

В Киеве задержали подозреваемого в "заминировании" посольств США и Турции

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 3 сообщено о подозрении 46-летнему гражданину Армении по факту ложного сообщения о заминировании помещений посольств США и республики Турция в Украине", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 августа 2020 года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и дал ложное сообщение о минировании зданий двух посольств.

"Минера" установили и задержали в результате проведенных следственных действий.

Уточняется, что задержанный - не работает и нигде не зарегистрирован. Кроме того, в 2018 году его уже осудили за аналогичное преступление, но тогда он получил условный срок.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Задержан подозреваемый в «минировании» посольства США и ТУРЦИИ Киевской местной прокуратурой № 3 сообщено о ...

Опубликовано Прокуратура города Киева Вторник, 18 августа 2020
Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать