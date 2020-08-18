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Espreso.tvОбществоВ госучреждения Беларуси приходят письма с угрозами бастующим работникам, - Наша Нiва

В госучреждения Беларуси приходят письма с угрозами бастующим работникам, - Наша Нiва


фото: reuters
Во все правительственные учреждения Беларуси были разосланы письма с требованием наказать работников за забастовку

Об этом сообщает Наша Нiва .

В документе указано, что все сотрудники государственных организаций должны быть предупреждены об ответственности за участие в забастовках.

"Участие в забастовках или собрании, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой применение мер ответственности", - говорится в письме, подписанном заместителем премьер-министра Беларуси Юрием Назаровым.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
  • Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "розберетися" с противниками действующей власти

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