В белорусском Вовковиске нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол выборов, - Наша Нива
Об этом сообщает Наша Нива в Telegram.
На следующей неделе после выборов, которые состоялись 9 августа, Шишмаков был в отпуске, а 15 августа ушел на работу.
В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: "Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой". И пропал.
Обновлено: как сообщает "Радыё Свабода", тело Шишмакова нашли спасатели отряда "Ангел" в реке Неман.
Издание TUT.by предоставляет комментарий отца Константина Шишмакова, Андрея:
"Все началось именно 9-го числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень - я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал. "
Андрей Шишмаков добавил, что после окончания работы на участке его сыну и втором парню предложили машину, которая довезла бы их домой. Оба отказались.
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