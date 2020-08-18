В белорусском Вовковиске нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол выборов, - Наша Нива

18 августа, 2020, 19:11

По сообщению белорусских журналистов, 29-летнего Константина Шишмакова, который был членом избиркома на выборах в Вовковиске и пропал 15 августа, нашли мертвым

Об этом сообщает Наша Нива в Telegram.

29-летнего Константина Шишмакова, директора Вовковиского военно-исторического музея имени Багратиона, нашли мертвым. Шишмаков был одним из двух членов комиссии на избирательном участке в Вовковиске, который отказался подписывать протокол выборов.

На следующей неделе после выборов, которые состоялись 9 августа, Шишмаков был в отпуске, а 15 августа ушел на работу.

В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: "Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой". И пропал.

Обновлено: как сообщает "Радыё Свабода", тело Шишмакова нашли спасатели отряда "Ангел" в реке Неман.

Издание TUT.by предоставляет комментарий отца Константина Шишмакова, Андрея:

"Все началось именно 9-го числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень - я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал. "

Андрей Шишмаков добавил, что после окончания работы на участке его сыну и втором парню предложили машину, которая довезла бы их домой. Оба отказались.

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