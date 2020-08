Украинка Христя Фриланд меняет должность в правительстве Канады

18 августа, 2020, 18:04

Христя Фриланд, которая до этого времени была вице-премьером и министром межправительственных дел в правительстве Канады, получит портфель министра финансов и станет первой женщиной на этом посту

Об этом сообщает СВС.

Фриланд заменит на этом посту Билла Морно, который подал в отставку вечером в понедельник после встречи с премьером Джастином Трюдо.

Трюдо анонсировал "небольшие изменения" в состав правительства, о которых должны сообщить сегодня в течение дня.

Комментируя свою отставку, экс-министр Морно пояснил, что сейчас "самое лучшее время для того, чтобы новый министр вел Канаду на пути экономического восстановления после пандемии".

Фриланд - этническая украинка по матери, карьера которой (до того, как пойти в политику, Фриланд работала журналистом) тесно связана с нашей страной - она начинала в качестве украинского стрингера газет Financial Times, The Washington Post и журнала The Economist .

Напомним, Фриланд занимала свою прежнюю должность с ноября 2019 года, а до этого была министром иностранных дел Канады.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb