Украинка Христя Фриланд меняет должность в правительстве Канады
Об этом сообщает СВС.
Фриланд заменит на этом посту Билла Морно, который подал в отставку вечером в понедельник после встречи с премьером Джастином Трюдо.
Трюдо анонсировал "небольшие изменения" в состав правительства, о которых должны сообщить сегодня в течение дня.
Комментируя свою отставку, экс-министр Морно пояснил, что сейчас "самое лучшее время для того, чтобы новый министр вел Канаду на пути экономического восстановления после пандемии".
Фриланд - этническая украинка по матери, карьера которой (до того, как пойти в политику, Фриланд работала журналистом) тесно связана с нашей страной - она начинала в качестве украинского стрингера газет Financial Times, The Washington Post и журнала The Economist .
- Напомним, Фриланд занимала свою прежнюю должность с ноября 2019 года, а до этого была министром иностранных дел Канады.
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