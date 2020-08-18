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Espreso.tvОбществоУкраина ввела пошлины на российские дизтопливо, сжиженный газ и уголь

Украина ввела пошлины на российские дизтопливо, сжиженный газ и уголь


фото: ap
Кабинет министров установил пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из России

Об этом сообщает Правительственный портал.

В документе говорится о том, что для "защиты интересов безопасности в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях" вводятся такие пошлины (независимо от других видов пошлины):

  • для тяжелых дистиллятов (дизтопливо) - 4%;
  • для сжиженных газов - 3%;
  • для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) - 65%.

В случае невозможности установить страну происхождения, товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты пошлины.

"Постановление теряет силу 31 декабря 2020 года или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины", - говорится в сообщении.

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