Украина ввела пошлины на российские дизтопливо, сжиженный газ и уголь
18 августа, 2020, 15:53
Кабинет министров установил пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из России
Об этом сообщает Правительственный портал.
В документе говорится о том, что для "защиты интересов безопасности в чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях" вводятся такие пошлины (независимо от других видов пошлины):
- для тяжелых дистиллятов (дизтопливо) - 4%;
- для сжиженных газов - 3%;
- для всех типов угля (кроме антрацитового и еще нескольких видов) - 65%.
В случае невозможности установить страну происхождения, товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты пошлины.
"Постановление теряет силу 31 декабря 2020 года или после отмены Российской Федерацией дискриминационных или недружественных действий в отношении Украины", - говорится в сообщении.
- 1 мая вступило в силу решение правительства о введении ограничительных пошлин в размере 65% на энергетический уголь из России.
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