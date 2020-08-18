Убийство "Сармата": у депутата Бердянского горсовета прошли обыски, искали взрывчатку и оружие
Об этом депутат Виктор Цуканов написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня в 7 утра ОМОН ломал двери моей квартиры. Теперь меня обвиняют в организации убийства Олешко. По адресу моей прописки следователи Нацполиции хотели найти оружие, взрывчатку, боеприпасы, которыми я пользовался во время убийства", - говорится в сообщении.
В комментарии "Укринформу" представитель ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская отметила, что обыски были санкционированными.
"18 августа Главное следственное управление Национальной полиции Украины, по согласованию с местной прокуратурой, на основании постановления Орджоникидзевского районного суда, в рамках открытого уголовного производства по п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины проводит ряд санкционованованих обысков", - прокомментировала она.
Сегодня в 7 утра «ОМОН» ломал двери моей квартиры. Теперь меня обвиняют в организации убийства Олешко. По адресу ...Опубликовано Viktor Tsukanov понедельника, 17 август 2020
- Напомним, ветеран АТО Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года на глазах у жены и друга. Дело об убийстве Сармата рассматривается в Бердянском суде с июля 2019 года.
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