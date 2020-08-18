У Тихановськой анонсировали ее возвращения в Беларусь
18 августа, 2020, 11:44
Оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановська может вернуться в Беларусь
Об этом заявило ее доверенное лицо Ольга Ковалькова в эфире одной из российских радиостанций, передает РБК-Украина .
"Она не собиралась отсюда (Минск - ред) ехать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.
- Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила о готовности стать национальным лидером.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-