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Espreso.tvОбществоУ Тихановськой анонсировали ее возвращения в Беларусь

У Тихановськой анонсировали ее возвращения в Беларусь

Оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановська может вернуться в Беларусь

Об этом заявило ее доверенное лицо Ольга Ковалькова в эфире одной из российских радиостанций, передает РБК-Украина .

"Она не собиралась отсюда (Минск - ред) ехать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.

  • Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила о готовности стать национальным лидером.

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