У Тихановськой анонсировали ее возвращения в Беларусь

18 августа, 2020, 11:44

Оппозиционная кандидат в президенты Светлана Тихановська может вернуться в Беларусь

Об этом заявило ее доверенное лицо Ольга Ковалькова в эфире одной из российских радиостанций, передает РБК-Украина .

"Она не собиралась отсюда (Минск - ред) ехать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська заявила о готовности стать национальным лидером.