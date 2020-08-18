У Лукашенко не осталось союзников, кроме России, - генерал-майор СБУ Ягун

18 августа, 2020, 16:59

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что Россия требует, чтобы белорусская политика была не самостоятельной, а шла в фарватере российской дипломатии

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Действительно, в какой-то части события напоминают украинский Майдан. Он (Александр Лукашенко - президент Беларуси, - ред.) решил изменить свою риторику, чтобы показать насколько негативно, по его мнению, события Майдана повлияли на будущее Украины. Что Беларусь может также оказаться в водовороте гражданского конфликта. Она может стать ареной борьбы других супердержав. Часть территорий может быть неподконтрольна Беларуси и т.д.", - отметил Ягун.

По его словам, таким образом Лукашенко на этом начал играть свою игру и это его последние попытки.

"Потому что у него не осталось союзников, кроме России. А Россия требует очень простых вещей. Россия требует полного контроля за действиями. Она требует, чтобы белорусская политика была не самостоятельной, а шла в фарватере дипломатии России. И понятно, что риторика государства, которое идет в фарватере России не может отличаться в априори какими-то другими моментами, в том числе дружественными реверансами в сторону Украины", - подчеркнул Ягун.

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