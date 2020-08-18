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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что собирается помиловать "очень важного человека"

Трамп заявил, что собирается помиловать "очень важного человека"


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 августа намерен помиловать "очень, очень важного человека"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Трамп отказался сообщать подробности, однако отметил, что это не его бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и не экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Ранее Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. В США ему заочно предъявили обвинение в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал в Гонконг, а затем - в Россию.

Майкл Флинн покинул пост советника по нацбезопасности, когда выяснилось, что он передал неверные данные вице-президенту США Майк пенсий о своих контактах с послом России в Вашингтоне.

Сначала Флинн в 2017 году признал себя виновным в том, что солгал ФБР, но к началу 2020 году решил отозвать решение о признании вины.

В мае Минюст США решил закрыть дело Флинна.

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