Трамп заявил, что собирается помиловать "очень важного человека"
Об этом сообщает Радио Свобода .
Трамп отказался сообщать подробности, однако отметил, что это не его бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и не экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.
Ранее Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину.
В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. В США ему заочно предъявили обвинение в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал в Гонконг, а затем - в Россию.
Майкл Флинн покинул пост советника по нацбезопасности, когда выяснилось, что он передал неверные данные вице-президенту США Майк пенсий о своих контактах с послом России в Вашингтоне.
Сначала Флинн в 2017 году признал себя виновным в том, что солгал ФБР, но к началу 2020 году решил отозвать решение о признании вины.
В мае Минюст США решил закрыть дело Флинна.
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