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Espreso.tvСпортСтало известно, на какой позиции Украины завершила сезон в рейтинге УЕФА

Стало известно, на какой позиции Украины завершила сезон в рейтинге УЕФА


фото: Getty Images
Украина гарантировала себе девятое место по итогам сезона в таблице коэффициентов УЕФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

17 августа "Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы и получил 0,2 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

Таким образом, Украина завершила еврокубковый сезон на девятой позиции, и набрала за год 7,2 балла, а за последние пять сезонов, которые идут в зачет, получила - 36,1 балла.

Больше всего в нынешнем сезоне заработал "Шахтер" - 4,4 балла. На счету "Динамо" 1,3, "Зари" - 0,8, "Александрии" - 0,6, "Мариуполя" - 0,1 пункта.

Украина и Бельгию, которая идет восьмой, разделяет 1,8 балла. От Нидерландов, расположились на десятом месте, украинцы оторвались на 0,35 очка.

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