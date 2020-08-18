Стало известно, на какой позиции Украины завершила сезон в рейтинге УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
17 августа "Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы и получил 0,2 балла в таблице коэффициентов УЕФА.
Таким образом, Украина завершила еврокубковый сезон на девятой позиции, и набрала за год 7,2 балла, а за последние пять сезонов, которые идут в зачет, получила - 36,1 балла.
Больше всего в нынешнем сезоне заработал "Шахтер" - 4,4 балла. На счету "Динамо" 1,3, "Зари" - 0,8, "Александрии" - 0,6, "Мариуполя" - 0,1 пункта.
Украина и Бельгию, которая идет восьмой, разделяет 1,8 балла. От Нидерландов, расположились на десятом месте, украинцы оторвались на 0,35 очка.
- Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5: 0.
- "Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял вину за поражение от "Интера" в полуфинале Лиги Европы на себя.
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