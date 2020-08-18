Стало известно, где сборная Украины сыграет против Испании в Лиге наций
18 августа, 2020, 18:05
Сборная Испании будет принимать Украину на стадионе им. Альфредо ди Стефано в Мадриде
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Встреча состоится 6 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени. Стадион им. Ди Стефано является тренировочной базой мадридского "Реала". Стадион вмещает 6 тыс. зрителей.
В группе А4 Лиги наций также сыграют национальные команды Швейцарии и Германии.
- 11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.
- 22 июля сообщалось, что сборная Швейцарии будет принимать Украину в Лиге наций 17 ноября в Люцерне.
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