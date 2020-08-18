Стало известно, где сборная Украины сыграет против Испании в Лиге наций

18 августа, 2020, 18:05

Сборная Испании будет принимать Украину на стадионе им. Альфредо ди Стефано в Мадриде

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Встреча состоится 6 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени. Стадион им. Ди Стефано является тренировочной базой мадридского "Реала". Стадион вмещает 6 тыс. зрителей.

В группе А4 Лиги наций также сыграют национальные команды Швейцарии и Германии.