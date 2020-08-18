 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, где сборная Украины сыграет против Испании в Лиге наций

Стало известно, где сборная Украины сыграет против Испании в Лиге наций


фото: Getty Images
Сборная Испании будет принимать Украину на стадионе им. Альфредо ди Стефано в Мадриде

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Встреча состоится 6 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени. Стадион им. Ди Стефано является тренировочной базой мадридского "Реала". Стадион вмещает 6 тыс. зрителей.

В группе А4 Лиги наций также сыграют национальные команды Швейцарии и Германии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать