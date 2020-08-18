 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРуководитель Минздрава Польши подал в отставку после обвинений в закупке "неэффективного оборудования"

Руководитель Минздрава Польши подал в отставку после обвинений в закупке "неэффективного оборудования"

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский подал в отставку после обвинений в закупке сомнительного медицинского оборудования

Об этом сообщает Euronews, передает РБК-Украина.

Шумовский заявил, что уходит в отставку, чтобы вернуться к медицинской практике, но останется в должности члена парламента от президентской партии PiS.

Отставка Шумовского произошла на следующий день после того, как его заместитель Януш Цешинский подал в отставку без объяснения причин.

Руководитель Минздрава стал популярной фигурой в правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого после того, как власти ввели строгий и ранний карантин во время пандемии COVID-19. Этот шаг ограничил число инфекций и смертей в Польше.

Шумовский столкнулся с обвинениями, что компания, принадлежащая его брату, получила миллионные государственные заказы во время кризиса. При этом некоторые медицинские средства, закупленные польским правительством для борьбы с коронавирусом, оказались неэффективными.

Шумовский отрицает какие-либо нарушения закона и заявил, что его отставка не имеет никакого отношения к этим обвинениям.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать