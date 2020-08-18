Руководитель Минздрава Польши подал в отставку после обвинений в закупке "неэффективного оборудования"

Об этом сообщает Euronews, передает РБК-Украина.

Шумовский заявил, что уходит в отставку, чтобы вернуться к медицинской практике, но останется в должности члена парламента от президентской партии PiS.

Отставка Шумовского произошла на следующий день после того, как его заместитель Януш Цешинский подал в отставку без объяснения причин.

Руководитель Минздрава стал популярной фигурой в правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого после того, как власти ввели строгий и ранний карантин во время пандемии COVID-19. Этот шаг ограничил число инфекций и смертей в Польше.

Шумовский столкнулся с обвинениями, что компания, принадлежащая его брату, получила миллионные государственные заказы во время кризиса. При этом некоторые медицинские средства, закупленные польским правительством для борьбы с коронавирусом, оказались неэффективными.

Шумовский отрицает какие-либо нарушения закона и заявил, что его отставка не имеет никакого отношения к этим обвинениям.

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