Российский чемпионат всегда был сильнее украинского, - экс-вратарь сборной Украины по футболу

18 августа, 2020, 20:22

Бывший голкипер сборной Украины по футболу Андрей Дикань считает, что чемпионат России всегда был сильнее украинского

Об этом сообщает dynamo.kiev со ссылкой на газету "Футбол".

43-летний Дикань убежден, что в России организация футбольного процесса более продуманная.

"В России клубная структура и организация футбольного процесса более продуманы. Если в украинских командах один-два массажиста, то в российских - пять-шесть. Футболисты по потенциалу практически одного уровня. Не вижу разницы между украинскими и российскими футболистами. Я не помню, чтобы украинский чемпионат когда-нибудь превышал российский. Все время какая-то разница была. Более или менее - зависело от конкретного сезона. Но российский чемпионат всегда был выше по уровню", - сказал Дикань.

Андрей Дикань завершил карьеру в 2016 году. За свою игровую карьеру успел поиграть за украинские "Таврию", "Металлист" и "Авангард-Индустрия", российские "Спартак", "Краснодар", "Кубань" и "Терек".

За сборную Украины вратарь провел 8 матчей и пропустил 11 голов.

В 2014 году Дикань получил российское гражданство.